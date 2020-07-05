Kuveyt Türk'ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım
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Kuveyt Türk'ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ'nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla (GSYF) bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL'nin...

Kuveyt Türk'ten girişimcilere 7 milyon TL yatırım
05.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:34

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ'nin yönetiminde bulunan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla (GSYF) bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındı. Fona teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir, ürünü hazır, müşterisi olan ya da müşteri aşamasına gelmiş projelere sahip tüm girişimciler başvurabiliyor." dedi.

Ortaköy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt Türk olarak 2017 yılında yenilikçi fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi'ni kurduklarını, 2 yıl içerisinde her biri 6 ay süren 4 dönem program düzenlediklerini bildirdi.

Bu programlar için www.loncagirisim.com sitesi üzerinden 1.500'ün üzerinde başvuru aldıklarını aktaran Ortaköy, "Jürimizin yaptığı titiz değerlendirmeler sonucu her dönem ortalama 10 girişimi Lonca'ya kabul ettik. Böylece kısa bir süre önce tamamlanan dördüncü dönemimizle birlikte toplam 40 girişimci ekibimizi mezun ettik. Beşinci döneme FinTech kategorisinde seçtiğimiz 9 start up ile programımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Herhangi bir hisse ya da opsiyon almıyoruz"

Merkezdeki girişimcilerin sadece işlerine odaklanmasını önemsediklerini ifade eden Ortaköy, şöyle konuştu:

"Girişimlerin hem ürün geliştirmelerinde hem de acil masraflarında kullanmaları için her girişime 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. Verdiğimiz destekten dolayı herhangi bir hisse ya da opsiyon almıyoruz. Hibe programının yanı sıra eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti gibi destekler sağlıyoruz. Girişimciler, hem Kuveyt Türk üst yönetimi ve çalışanlarından hem de sektör uzmanlarından eğitim ve mentorluk desteği alıyor. Cihaz geliştiren girişimcilere ise Ar-Ge desteği, özellikle FinTech'ler için API gibi birçok ayrıcalık sunuyoruz.

Lonca girişimcilerine uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme imkanı da sunuyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde bazı girişimlerimizin Las Vegas'ta gerçekleşen CES fuarına, Londra'daki Bettshow'a, San Francisco'daki Google I/O'ya katılmaları için sponsor olduk."

"Ürünü hazır olan ekiplerle iş birliği gerçekleştiriyoruz"

Selman Ortaköy, girişimlerin Kuveyt Türk'ün ağını kullanarak halkla ilişkiler ve tanıtım noktasında öne çıkabildiğini, tanıtım, etkinlik gibi konularda girişimcilerin bazı giderlerini Lonca olarak üstlendiklerini bildirdi.

Girişimcilere kendi alanlarının yanı sıra hukuktan muhasebeye pek çok alanda destek sağladıklarını aktaran Ortaköy, "Lonca Girişimcilik Merkezi'nden mezun olan girişimler içinden topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağını düşündüğümüz uygulamaları projelendirip iş süreçlerimize dahil ediyoruz. Özellikle erken aşamada iyi fikri olan girişimleri seçiyor; ürünü hazır olan ekiplerle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bazı projelerin girişimcilerini ise KOBİ veya ticari müşterilerimizle buluşturarak her iki tarafa fayda sağlıyoruz." diye konuştu.

"Birikimimizi start up'ların yararına olacak şekilde kullanıyoruz"

Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü, Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Ortaköy, banka olarak girişimcilere sağladıkları 40 bin TL'lik hibe desteğinin yanı sıra projelere yatırım yapılmasına da destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan Kuveyt Türk (KT) Portföy Yönetimi AŞ'nin yönetiminde Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kuruldu. Fona teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir, ürünü hazır, müşterisi olan ya da müşteri aşamasına gelmiş projelere sahip tüm girişimciler başvurabiliyor. Bu fona başvuru için Lonca girişimcisi olmak ön şart değil ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunuyoruz.

Teknogirişim GSYF'de bugüne kadar 8 girişime toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması kararı alındı. Girişimler detaylı şekilde analiz edilmeye devam ediliyor. Bu girişimlerden birine 2019 yılı içerisinde yatırım gerçekleştirildi. KOBİ'lerin nakit akışını takip etmeleri için tasarlanan açık kaynak kodlu ve ücretsiz online ön muhasebe programı sunan Lonca ikinci dönem girişimi Akaunting'e sağlanan yatırımla şirketin, hem yurt içi hem de yurt dışında hızla büyümesine katkı sağlaması hedefleniyor."

Pandemi sürecinde ortak çalışma alanlarında çalışma yapılamadığı için tüm süreçleri dijitalleştirerek online bir hızlandırma programı dizayn ettiklerini aktaran Ortaköy, "Pandemi sürecine rağmen girişimcilerimize desteğimizi artırarak sürdürüyor; bilgi ve birikimimizi start up'ların yararına olacak şekilde kullanıyoruz." dedi.

"Kullanıcı deneyimi üzerine uzun bir kamp programımız olacak"

Selman Ortaköy, hem ekosistemi hem de sektörü tanımaları için girişimcileri FinTech101 eğitimine dahil ettiklerini belirterek, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin, beşinci dönemine yüzlerce başvuru arasından seçtiği 9 girişimden oluşan yeni ekiplerle mayıs ayında başladığını bildirdi.

Bu dönem sadece "FinTech" kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri üzerine projeleri kabul ettiklerini aktaran Ortaköy, şöyle konuştu:

"Girişimcilerimizin iş fikirlerini test edecekleri, doğru konumlandırma yapacakları ve tüm süreçlerini sorgulayacakları bir ürün ve strateji kampı gerçekleştirdik. Bu süreçte Kuveyt Türk'ün üst yönetimiyle buluşturarak girişimci arkadaşlarımızın hedeflerini dinledik. Yakın zamanda kullanıcı deneyimi üzerine uzun bir kamp programımız olacak. Sonraki dönemde dijital pazarlama kampının yanı sıra farklı konularda eğitimlerle girişimlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Eğitimin yanı sıra girişimci arkadaşlarımızın kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri için uzman danışmanlar eşliğinde kişilik ve ekip envanter testi yaptık, mentorluk desteğine başladık. Lonca Girişimcilik Merkezi'ne kabul edilen girişimlere toplamda 40 bin TL'lik nakit hibe desteği veriyoruz. Bunun 10 bin TL'lik kısmını başlangıçta, 15 bin TL'lik kısmını ise 2 aylık eğitimin sonunda girişimlerimize veriyoruz. Kalan 15 bin TL'yi ise hedeflerine ulaşması sonrasında girişimlere takdim ediyoruz."

"Hackathon'u bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Ortaköy, 2020 yılında iki ayrı dönemde en az 20 girişimci ekibe destek vermeyi hedeflediklerini belirterek, altıncı dönemi eylül ayı gibi açmayı planladıklarını bildirdi.

Şu ana kadar olduğu gibi gelecekte de inovatif teknolojileri geliştiren ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç girişimcilere destek olmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerini aktaran Ortaköy, "Her dönem kendimizi yenilemeye, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre desteklerimizi artırmaya çalışıyoruz. Nisan ayında yapmayı planladığımız ancak pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz 110 bin TL ödüllü Hackathon'u da bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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