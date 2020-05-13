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Kuveyt Türk'ten çiftçilere 500 milyon TL'lik finansman desteği

Kuveyt Türk, çiftçiler için 500 milyon TL büyüklüğünde finansman paketi hazırladı.

Kuveyt Türk'ten çiftçilere 500 milyon TL'lik finansman desteği
13.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:54

Kuveyt Türk, çiftçiler için 500 milyon TL büyüklüğünde finansman paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde başlatılan ve haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan Çiftçiye Destek Paketi kapsamında yüzde 0,79'dan başlayan kar oranıyla her bir çiftçiye 250 bin TL'ye kadar masrafsız finansman desteği sunulacak.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hazırladığı Çiftçiye Destek Paketini kamuoyuna açıklayan Kuveyt Türk, haziran ayı sonuna çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağlayacak.

Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında finansman kar oranları bir yıla kadar yüzde 0,79, iki yıla kadar yüzde 0,84, üç yıla kadar yüzde 0,89 ve dört yıla kadar ise yüzde 0,94 şeklinde uygulanacak.

Çiftçiler, 250 bin TL'yi aşan kısım için ise aynı finansman oranlarında yüzde 0,50 dosya masrafıyla finansman desteğinden yararlanabilecek.

Çiftçiler kullandıkları finansmanın geri ödemesini yılda bir kez yapabilecek. Kampanya süresince Kuveyt Türk'ün çiftçilere özel ticari kredi kartı Tohum Kart sahiplerine ise yüzde 0,89 kar oranı uygulanacak.

Destek kapsamında müşteriler ayrıca ihtiyaçlarına göre Tohum Kart, TARSİM ve diğer sigorta imkanlarından yararlanabilecek.

"Her zaman çiftçimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Uyan, şunları kaydetti:

"Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdik ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Hayata geçirdiğimiz Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz çok uygun kar oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkanı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz. Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartımız Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ediyor, ödemelerini ise hasat dönemine kadar erteliyoruz. Çiftçilerimiz şubelerimizden TARSİM yaptırabiliyor, Tohum Kart ile 12 aya kadar ödemeyi erteleme avantajından yararlanabiliyor."

Tarım POS kullanan tarım bayilerin, müşterilerinin akaryakıt, gübre, tohum, zirai ilaç ve yem gibi çeşitli tarımsal girdi ihtiyaçları için normal tahsilat yapabileceklerini belirten Uyan, bayilerin ayrıca Kuveyt Türk Tohum Kartı olan müşterilerine vade farksız veya indirimli alışveriş yapma fırsatı da sunduğu kaydetti.

Uyan, "Tarım makine ve ekipman alımlarında kendi bünyemizde yaptığımız leasingle çiftçilerimiz KDV avantajından faydalanabiliyor. Yeni ve etkin bir yöntem olarak geliştirdiğimiz Tarım Tedarikçi Finansmanı ürünümüz sayesinde ise tedarikçi konumunda olan çiftçilerimiz, sattıkları ürünlerin bedelini vadeyi beklemeden peşin olarak hemen alabiliyor. Bu sistemde alıcı firmalar, ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle kesintisiz tedarikte bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile yaptıkları anlaşmayla çiftçilere kredi niyet mektupları verebildiklerini kaydeden Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işlemlere, esnek vade ve uygun finansman oranlarımızla aracılık edebiliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize bitkisel üretim, arıcılık, süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, et ve yumurta tavukçuluğu, traktör alımı, tarım ekipmanı temini ve tarla alımı konularında finansman desteği de veriyoruz. Çiftçilerimizi, emek verdikleri ürünlerini sağlama almaları için Kuveyt Türk'le birlikte yol almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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