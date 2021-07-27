Kuveyt Türk, selden etkilenen bireysel müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek
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Kuveyt Türk, selden etkilenen bireysel müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek

Kuveyt Türk, selden etkilenen bireysel müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Sel felaketinin yaşandığı illerdeki bireysel müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kar payı ve masraf almadan 3 ay öteleme kararı aldı.

Sel felaketinin yaşandığı illerdeki bireysel müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kar payı ve masraf almadan 3 ay öteleme kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketinin açtığı yaraları sarmak amacıyla harekete geçti.

AFAD tarafından Rize, Artvin ve Düzce'deki bazı ilçe, belde ve köyler genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Kuveyt Türk, sel felaketinden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve yaralarını sarmaya katkıda bulunmak amacıyla destek paketi hazırladı. Sel felaketinden etkilenen Kuveyt Türk müşterilerinin "talep edilmesi halinde" bireysel kredi kartı borçları ve mevcut finansman taksitleri, ilave kar payı ve herhangi bir masraf alınmaksızın 3 ay ertelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzdü. Selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaralarını sarmaya katkıda bulunmak gayesiyle harekete geçtik. Sel felaketinden etkilenen bireysel müşterilerimize, talep etmeleri halinde kredi kartı ve finansman taksit ödemelerini, ilave kar payı ve herhangi bir masraf almaksızın 3 ay erteleme imkanı sunuyoruz. Hepimizi derinden etkileyen bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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