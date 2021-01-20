Kuveyt Türk, online finansta uçtan uca müşteri deneyimine hazırlanıyor

Kuveyt Türk, 2016'dan bu yana müşterilerinin hizmetine sunduğu Online Finans sisteminin çok daha gelişmiş versiyonunu yakın zamanda tüm tüzel müşterilerinin hizmetine sunacak.

Kuveyt Türk, 2016'dan bu yana müşterilerinin hizmetine sunduğu Online Finans sisteminin çok daha gelişmiş versiyonunu yakın zamanda tüm tüzel müşterilerinin hizmetine sunacak.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, dijital ortamda uçtan uca nakdi finansman kullanma imkanı sunan yeni sistemde ıslak imza yerine mobil onay kullanılacak, OCR teknolojileri ve e-fatura çözümleri sürece dahil edilecek.

Banka, tüzel müşterilerinin şubeye gitmeden finansman desteğinden faydalanabilecekleri yeni Online Finans hizmetini, 2021'in ilk çeyreğinde tüm tüzel müşterilerinin kullanımına sunmayı hedefliyor. Yeni sistemle birlikte Kuveyt Türk'ün tüzel müşterileri, internet şube üzerinden diledikleri her an uygun vade ve kar oranlarıyla online nakdi finansman kullanabilecek. Bu sayede tüzel müşteriler, hem şubeye gitmeden istedikleri zaman finansman taleplerini internet şubeden girebilecek ve takip edebilecek hem de ıslak imza yerine mobil onayı tercih edebilecek. Müşteriler, yeni sistemde sürece dahil edilen OCR (Optical Character Recognition-Optik Karakter Tanıma) teknolojileri ve e-fatura çözümleri sayesinde çok daha hızlı bir şekilde finansman kullanabilecek.

"Sürecimizi deneyim ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Dijitalde ilk murabaha sürecini müşterilerimize 2016 yılında sunmuştuk. Müşterilerimiz, Online Finans adını verdiğimiz hizmetimizi, 2016'dan bu yana internet şubeden gerçekleştirebiliyor. Online Finans hizmetimizi, hem fon kullandırma süreçlerimizi uçtan uca dijitalde müşterilerimize sunmak hem de şube süreçlerimizde otomasyon ve verimliliği arttırmak amacıyla başlatmıştık. 5 yıla yaklaşan bir tecrübenin ardından sürecimizi deneyim ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarladık. Özellikle karar verme ve kontrol adımlarımızda istatistiksel verilerden yararlandık. Islak imza yerine mobil onay ile OCR teknolojileri ve e-fatura çözümlerimizi yeni Online Finans sürecimize dahil ettik. Sadece dijital kanallarımızda değil, şube süreçlerimizde de müşterilerimiz için bazı yenilikler getirdik. Yeni sistemin getirdiği hızlı finansman girişi, mobil onay, e-fatura ve benzeri birçok yeniliği 2020 yılında şubelerimizde kullanmaya başlamıştık. İnternet şubemizde ise pilot uygulamalarımızın tamamlanmasının ardından 2021'in ilerleyen aylarında yeni Online Finansman hizmetimizi tüzel müşterilerimize sunacağız. Hedefimiz, sadece dijital kanaldan hizmet sunmak olmayıp mesai saatleri dışında da müşterilerimizin işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu