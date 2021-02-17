Kuveyt Türk net karını 1,4 milyar liraya yükseltti

Net karını bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,2 artırarak 1,4 milyar liraya yükselten Kuveyt Türk'ün toplam aktifleri 152 milyar liraya, öz varlıkları ise 8 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Net karını bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,2 artırarak 1,4 milyar liraya yükselten Kuveyt Türk'ün toplam aktifleri 152 milyar liraya, öz varlıkları ise 8 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılına göre yüzde 42,9 artışla 122,2 milyar liraya çıkaran bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 36,5 artışla 79 milyar liraya ulaştı.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 32 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Kuveyt Türk, 2020 yılında karlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmenin yanı sıra net karını bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artırarak 1,4 milyar lira seviyesine yükseltti. Toplanan fon büyüklüğü ise 2019 yılına kıyasla yüzde 42,9 oranında artışla 122,2 milyar liraya ulaşan Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 36,5 oranında artışla 79 milyar liraya yükseldi. Özvarlıklarını 8 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 152 milyar liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıraya yükselirken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"Sektörün dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırdık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sektörün dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılı, salgınla ilişkili gelişmeler neticesinde makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediği bir yıl oldu. Salgının etkisinde geçen 2020 yılı boyunca ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeyi başardık. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte hissedarlarımızın birikimlerine değer katan atılımlarımıza hız kesmeden yolumuza devam ettik."

Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittiklerini aktaran Uyan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile işbirliğine giderek anlaşmalı projelerde geçerli olan 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasına dahil olduk. Bu hususta, müşterilerimize ayrıca yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkanından yararlanma imkanı sunduk. Bu kampanyayla inşaat sektörüne ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağladık. Buna ilave olarak, salgından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na iştirak ederek 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon lira bağışta bulunduk."

"Finansman kullandırım hacmimizi artıracağız"

Uyan, salgınla mücadele sürecinde, mali teşvikler ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği noktasında bankacılık sektörünün de önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bankaların salgınla mücadele döneminde kullandırdığı fonlar, salgından etkilenen bireylerin ve sektörlerin nakit akışlarındaki aksamaların önüne önemli ölçüde geçti. 2020 yılında reel sektöre verdiğimiz desteği bu yıl da sürdüreceğiz. 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ön görüyoruz. Özellikle yabancı para kaynağımızı efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2021 yılının, başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliği önceliklendireceğimiz bir dönem olmasını hedefliyoruz."

Müşteri memnuniyetini odağa alarak geliştirilen ürün ve hizmetlere 2020'de bir yenisini daha eklediklerini belirten Uyan, reel ekonomiye katkı sağlamak ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Alacağım Güvende Sistemi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Ebeveynleri çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz"

Uyan, Türkiye'nin geleceği olan çocuklar için 2020'de "Dijital Kaşif" ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Dijital Kaşif Katılma Hesabı, Dijital Kaşif Kart ve Dijital Kaşif Mobil Uygulamadan oluşan Dijital Kaşif ürünümüzle çocuklar, hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor hem de bilinçli birer tüketici olma yolunda finansal okuryazarlık seviyelerini artırabiliyor. Dijital Kaşif ürünlerimizle, çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz." dedi.

Değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar attıklarını da belirten Uyan, Kuveyt Türk'ün 2020 yılında müşterilerine sunduğu yeni dijital asistan Selim ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuveyt Türk web sitesinde, internet şubede ve mobil şubede müşterilerimize hizmet vermek için görevine başlayan dijital asistanımız Selim, müşterilerimizin sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve ilgili menülere yönlendirme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor. Dijital asistanımız Selim'in daha donanımlı olması için yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Neova Sigorta yüzde 100 Kuveyt Türk iştiraki oldu

Uyan, Neova Sigorta'nın satın alınmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk, yüzde 7 oranında hisseyle ortağı olduğu Türkiye'nin ilk tekafül (faizsiz sigortacılık) şirketi olan Neova Sigorta'nın 2020 faaliyet döneminde yüzde 93'lük hissesini devralarak şirketin yeni sahibi oldu. Hayat dışı tekafül sektöründeki öncü pozisyonunu sürdüren Neova Sigorta, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek."

Kuveyt Türk'ün 2020 faaliyet döneminde farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan bir inovasyon merkezini hizmete açtığını belirten Uyan, "Innhouse adını verdiğimiz bu merkezde, müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretmeyi hedefliyoruz. Biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarlanan Innhouse'da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ön planda tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kuveyt Türk 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri' listesine girdi"

Uyan, Kuveyt Türk'ün, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020'de de iki dalda birden ödüle layık görüldüğüne hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2020'de '5000+ Çalışan Sayısı' kategorisinde üçüncü kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçilmekle kalmayıp 'Finansın En İyisi' sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduk. Aynı kuruluş tarafından düzenlenen 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2020' listesine de girmeye hak kazanarak Türkiye'den bu listeye giren ilk finans kuruluşu, Avrupa'da da faizsiz finans alanında listeye giren ilk banka olma başarısını gösterdik. Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht'in de '50-250 Çalışan Sayısı' kategorisinde en iyi işverenler listesine girmesinden de mutluluk duyduk."

Uyan, "Güçlü sermaye ve likidite yapımız, yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm ve inovasyon çalışmalarımız ve yurt dışı açılımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye'de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz