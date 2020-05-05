Kuveyt Türk, Neova Sigorta'nın hisselerinin tamamını devraldı

Kuveyt Türk, yüzde 7 hissesinin bulunduğu katılım sigortacılığı şirketi Neova Sigorta'nın yüzde 93'lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu.

Kuveyt Türk, yüzde 7 hissesinin bulunduğu katılım sigortacılığı şirketi Neova Sigorta'nın yüzde 93'lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili kamu kurumları nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla Neova Sigorta hisselerinin Kuveyt Türk bünyesine devir işlemleri gerçekleşti.

Katılım sigortacılığı esaslarına göre 2009'da hayat dışı sigortacılık alanında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Neova Sigorta, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2,83 payla 11'inci, katılım sigortacılığı sektöründe ise yüzde 50,72 payla birinci sırada yer alıyor.

14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acente ve 250'yi aşan çalışanı bulunan Neova Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı katılım sigortacılığı sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeyi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı artan bir hızla devam ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA