Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı GES iş birliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı GES iş birliği

25.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:19
Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı GES iş birliği

Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokol ile hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin enerji üretimine katkı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji ihtiyacını karşılama ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda önemli rol oynadığını belirten Delipoyraz, "Aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak uygun finansman koşullarıyla yenilebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanındayız. Elin Enerji ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilebilir enerji alanında verdiğimiz desteklerin yeni şirketlere ulaşacak olmasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çatı GES ile enerjide dışa bağımlılık azalacak"

Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için güneş enerjisi projelerinin artması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, temiz ve güvenli enerjiye yatırım yaparak hem gelir elde ediyorlar hem de ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunmuş oluyor. Çatı GES projelerini hazırladığımız yatırımcılar, Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde hem uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunacak."

Karakeçili, Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının artması için iş birliği anlaşmalarının önemli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İsmail Demir Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Burak Özçivit Furkan Palalı
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı GES iş birliği | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:23:05. #1.15#
title