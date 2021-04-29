Kuveyt Türk görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetini başlatıyor

Türkiye genelindeki 437 şubesiyle müşterilerine katılım finans alanında hizmet veren Kuveyt Türk, 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenlemeyle birlikte görüntülü görüşme ile uzaktan müşteri olma dönemini başlatıyor.

Türkiye genelindeki 437 şubesiyle müşterilerine katılım finans alanında hizmet veren Kuveyt Türk, 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenlemeyle birlikte görüntülü görüşme ile uzaktan müşteri olma dönemini başlatıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyenler, yeni dönemde şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olabilecek. Türkiye'de ikamet eden 18 yaşından büyük Türk vatandaşlarının başvuruda bulunabileceği uzaktan görüşmeyle müşteri olma sırasında, başvuru sahiplerinin yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını yanında bulundurması yeterli olacak. Uzaktan müşteri olma işlemi NFC özelliği bulunan akıllı telefonlardan gerçekleştirilebilecek. Islak imzanın talep edilmediği uzaktan müşteri olma işleminde otomatik olarak cari hesap açılacak ve beyan edilen adrese Kuveyt Türk Sağlam Nakit Kart gönderilecek. Hesap açılışı yapıldıktan sonra müşteriler Kuveyt Türk Mobil'in avantajlarından yararlanmaya başlayabilecek.

"Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte müşterilerin finansal işlemlere yönelik beklentilerinin de değiştiğini ifade etti.

Müşterilerin artık diledikleri işlemi, diledikleri yerden en güvenli ve en hızlı şekilde yapmak istediğini aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Tüm bunları yaparken de müşteriler bankacılık işlemlerini mesafesiz, masrafsız, kolay ve akıllı şekilde uzaktan yapabilecekleri çözümler talep ediyor. Müşterilerimizin bu beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenlemeyle birlikte Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle müşteri olma ve hesap açma uygulamasını başlatacağız. Maskesiz, mesafesiz ve kolay müşteri olma yöntemi dediğimiz bu yeni hizmetimizle, birkaç dakikada Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz. Uzaktan hesap açılışının yapılmasını müteakiben Kuveyt Türk Mobil'in tüm avantajlarını kullanabilecek olan müşterilerimize pürüzsüz bir dijital deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk Mobil'i yeni özellikler ekleyerek geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık