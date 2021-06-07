Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu
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Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu

Kuveyt Türk, FCI'ya üye oldu
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Kuveyt Türk, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen, 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI'ya Türkiye'den üye olan "ilk katılım finans kuruluşu" oldu.

Kuveyt Türk, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen, 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI'ya Türkiye'den üye olan "ilk katılım finans kuruluşu" oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI'ya üye oldu.

"Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı" ismiyle sunulacak olan yeni ürün sayesinde Kuveyt Türk, mal mukabili ihracat yapan müşterilerine sadece finansman hizmeti vermekle kalmayacak, aynı zamanda alacaklarına garanti vermeye ve tahsilat hizmeti sunmaya da başlayacak. Kuveyt Türk, ihracat yapan tüm tüzel müşterilerine, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, alacak garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızı, ülke ekonomimizin dinamosu ve diğer sektörleri harekete geçiren bir lokomotifi olarak görüyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyor ve stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımıza, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek destek oluyoruz. İhracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını garanti altına alacak ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimiz ile bir kez daha ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilke imza atarak bu işlemleri ülkemizde faizsiz finans esaslarına uygun olarak yapan ilk katılım finans kuruluşu olmamız da ihracatçılarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Yeni ürün ve hizmetler geliştirerek ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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