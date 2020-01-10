Kuveyt Türk'e "Yılın İtibarlısı" ödülü
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümünde halk jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kuveyt Türk, kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı.
10.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:08
The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümünde halk jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kuveyt Türk, kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı.
Kaynak: Dunya.com