Kuveyt Türk'e IFN Awards'ta İki Ödül

Dubai'de düzenlenen ödül töreninde Kuveyt Türk'e ödül getiren projeler, 1915 Çanakkale Köprüsü finansmanı ve Turkcell Superonline'a sağlanan telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal sukuk ihracı oldu.

Türkiye'nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, uluslararası arenada kazandığı ödüllere bir yenisini ekledi. Banka, finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Islamic Finance News tarafından İslami finans sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla 14'üncüsü bu yıl düzenlenen IFN Awards 2019'da iki ödül birden kazandı.

10 Mart 2019 Pazar günü, The Ritz-Carlton Dubai'de düzenlenen törende Kuveyt Türk, 1915 Çanakkale Köprüsü finansmanı ile "Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü" ödülünü alırken, Turkcell Superonline'a sağlanan telekomünikasyon sektörünün ilk kurumsal sukuk ihracı ile de "Türkiye'de Yılın İşlemi Ödülü" ödülüne layık görüldü. Ödüller, Kuveyt Türk Proje ve Yapılandırılmış Finansmanı Müdürü Ragıp Ali Kılınç'a takdim edildi.

"1915 Çanakkale Köprüsü'ne finansman sağlayan tek katılım bankasıyız"

Yurt içinde gerçekleştirdikleri iki projeyle uluslararası piyasanın en saygın ödüllerinden birini almaktan mutluluk duyduklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Ülkemizin gelişimine katkı sunan projelere destek vermek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımına finansman sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ana ortağımız KFH (Kuwait Finance House) ile birlikte grup olarak bu projeye, toplam finansmanının yüzde 8,8'ine tekabül eden 200 milyon Euro'luk bir katılım sağladık. 1915 Çanakkale Köprüsü, kamu-özel ortaklığı finansmanında faizsiz bir dilime sahip olmasıyla da benzersiz bir proje. O nedenle bu ödül, bizler için özel bir anlam ifade ediyor" dedi.

"Telekomünikasyon sektöründe bir ilki gerçekleştirdik"

Sukuk alanında aldıkları ödüle de değinen Genel Müdür Ufuk Uyan, "Geçen yıl, bankamızın yüzde 100 iştiraki olarak faaliyetlerini yürüten KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş., Turkcell Superonline'ın finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere 125 milyon TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi. Telekomünikasyon sektöründe bir ilk niteliği taşıyan bu sukukla da ödüle layık görüldük. Ardından iki ayrı dilimde daha ihraç gerçekleştirerek toplamda 300 milyon TL tutara ulaştık ve bu alandaki piyasanın büyüyüp derinleşmesine katkıda bulunduk. Projenin global arenada ödüle layık görülmesi, hem bankamız hem de piyasalar adına sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler