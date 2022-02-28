Son dakika haberi! Kuveyt Türk çiftçi ve yatırımcılara ELÜS ile destek verecek

Kuveyt Türk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine giderek, çiftçilere ve yatırımcılara Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatıyla uygun koşullarla finansman desteğinde bulunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, TÜRİB ile yaptığı iş birliği kapsamında, ELÜS'lerin tamamını marjsız olarak teminata kabul ederek çiftçi ve yatırımcılara finansman desteğinde bulunmasının yanı sıra "Kendinden Teminatlı ELÜS Finansmanı" ile de tarım sektörünü desteklemeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, toprakların çiftçiler tarafından verimli şekilde işlenmesinin, Türkiye'nin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Tarımda kalkınmayı artırmak, istihdama katkı sağlamak ve katma değer oluşturmak amacıyla ürün ve hizmetlerle her zaman çiftçilerin yanında yer aldıklarını belirten Delipoyraz, tarım finansman desteklerinin yanı sıra tohum kartı ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duydukları mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum, fide gibi harcamaları finanse ettiklerini ve ödemeleri hasat dönemine kadar ertelediklerini vurguladı. TÜRİB ile iş birliğine giderek çiftçilere, yatırımcılara desteklerini artırdıklarını kaydeden Delipoyraz, "Yaptığımız iş birliği kapsamında, çiftçilerimizin lisanslı depolara teslim ettikleri ürünler karşılığında temin ettikleri ELÜS'ü teminat kabul ederek uygun koşullarda finansman kullandıracağız. Ayrıca Kendinden Teminatlı ELÜS Finansmanı ile tarım sektörünü desteklemeyi sürdüreceğiz. TÜRİB ile yaptığımız iş birliğiyle piyasanın derinleştirilmesine katkıda bulunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz. Yeni ürün ve hizmetlerimizle tarım sektörüne destekte bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ELÜS teminatlı kredi hacmi 2019 yılına göre 5 kat arttı"

TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ise Türkiye'de tarım ürünlerinin finansallaşması, çiftçilerin finansmana erişiminin sağlanması ve ürün borsacılığının gelişmesi amacıyla paydaşlarla iş birlikleri yapmaya önem verdiklerini aktardı.

Ulusal bir borsa olarak 2019 yılında faaliyete geçirdikleri ELÜS Piyasası ile tesis edilen şeffaf, güvenilir ve likit işlem platformu sayesinde, ELÜS'lerin teminata verilerek bankalardan finansman kullanımıyla lisanslı depoculuğun ve ELÜS'ün kullanımının yaygınlaşmasına, dolayısıyla gıda arz güvenliğine hizmet ettiklerini belirten Küçükçolak, şöyle devam etti:

"ELÜS'lerin teminat olarak kabul edilebilirliğini kolaylaştırılması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu desteğiyle ELÜS'lerin daha yüksek teminat oranıyla dikkate alınması için ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek 'İkinci Grup Teminatlar' altında sınıflandırılmıştır. ELÜS teminatlı kredi hacmi 2019 yılına göre 5 kat artmış ve 2021 yılı sonu itibarıyla 1,343 milyon ton ürüne ulaşmıştır. Borsamızda 17 tarım ürünü ELÜS olarak işlem görmekte olup 2019'da 6 ürün krediye konu edilmiştir. 2021 yılı itibarıyla bu sayı 15 ürüne çıkmıştır. Bu başarıya bankalarımızla birlikte imza atıldı. Çiftçilerimizin ELÜS finansmanları hakkında bilgi sahibi olması ve sunulacak avantajlardan yararlanması için TÜRİB olarak Kuveyt Türk ile iş birliği yapmaktan mutluluk duymaktayız."