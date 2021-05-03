Kuveyt Türk, 4'üncü kez Türkiye'nin en iyi işvereni seçildi

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021'de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üst üste 4'üncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi.

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021'de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üst üste 4'üncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, insan kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle yürüten ve Gelişim Mutfağı, Gelişim Sepeti, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren banka, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen organizasyonda üst üste 4'üncü kez birinci oldu.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise "50-250 Çalışan Sayısı" kategorisinde en iyi işverenler listesine ikinci kez girmeyi başardı.

Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

"Birbirini takdir eden çalışma kültürünü önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, kuruldukları günden bu yana 32 yıldır çalışanların, "İyi ki Kuveyt Türklüyüm, iyi ki buradayım" dedikleri bir iş yeri ortamına sahip olmasını kıymetli bulduklarını bildirdi.

Çalışanlara, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırladıkları ve kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl GPTW Avrupa'nın en iyi işverenler listesine giren ilk kurumumuz, takım ruhuyla hareket eden, birbirini takdir eden çalışanların oluşturduğu iş yeri kültürümüz sayesinde son 4 yıldır GPTW'nin en iyi işverenler listesine giriyor. İştirakimiz olan Architecht teknoloji firmamızın da son 2 yıldır en işi işveren seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan yaklaşımlar sergilemeye, onların mutluluğu için özgün uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Çalışanların geleceğe hazırlanmasına rehberlik ediyor

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk, çalışan memnuniyetini artıran ve ödüller kazanmasını sağlayan yeni nesil insan kaynakları uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Banka, unvanları kaldıran, çalışanların kariyer tariflerini kendilerinin yazdığı ve farklı alanlarda deneyim kazandığı, çalışanları geleceğin yetkinliklerine hazırlayan yeni kariyer modeli Gelişim Mutfağı projesini finans sektöründe bir ilke imza atarak bu yılın başında hayata geçirdi. Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanların mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların departmanlar arası rotasyon, deneyimleme eksenli geçici görevlendirmeler, işbaşı eğitimler gibi uygulamaları Gelişim Sepeti'nde toplayıp puanlandırarak çalışanlara farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı sunuyor.

Unvan ve terfi baskılarından uzak İkili Kariyer Yapısı ise çalışanların kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkan veriyor. Kıdemde ve performansta istenilen şartların sağlanması koşuluyla işin gerekliliğine göre belirlenmiş çevrim içi eğitimler, sertifikalar, rotasyonlar ve yüksek lisans süreçleriyle çalışanlara farklı bir kariyer yolu sunuluyor. Performansı ve kıdemi yeterli olan çalışanlar, seviyelerine ve işlerine göre ek bir ücret artışından da faydalanıyor.

Kuveyt Türk, yan haklar konusunda ise sektörde bir ilk olan ve bu yıl 5'inci dönemine giren esnek yan haklar uygulaması Sepetim ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyor.

"İyi ki" mobil uygulamasıyla kesintisiz iletişim

Kuveyt Türk'ün, çalışanların birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olan "İyi ki" mobil uygulaması da çalışanlar arasında yoğun ilgi görüyor. Tebrikler, kutlamalar, duyurular ve videolar bu platform üzerinden paylaşılıyor.

Bankanın sektörde bir ilke imza atarak 2017'de hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nda çalışanlara yönelik eğitimler salgın sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor. Mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra çalışanlara Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı ve Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı gibi birçok alanda eğitimler veriliyor.

Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu Önce Çalışan Meclisi de çalışanların yönetime ulaşan sesi olarak görev yapıyor. Kuveyt Türk ayrıca Hasbihal Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve Kitap Okuma Kulübü, Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Gezi Kulübü, Basketbol Kulübü gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan