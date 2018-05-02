Kuveyt Türk, 250 Milyon Liralık Kira Sertifikasını Halka Arz Ediyor

Kuveyt Türk, bu ay halka arz yoluyla ihraç edeceği 250 milyon lira değerindeki kira sertifikası için 7-9 Mayıs'ta talep toplayacak.



Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, finansal tabana yayılmayı desteklemek üzere tüm gelir düzeyindeki tasarruf sahiplerinin kira sertifikasına rahatlıkla erişebilmesi için kira sertifikalarını halka arz ediyor.

Bankanın önceki sukuk ihraçlarından farklı olarak kira sertifikası halka arzına asgari bin lira ile küçük yatırımcılar da katılabilecek. Bu halka arz aracılığıyla faiz hassasiyeti sebebiyle yatırım yapma hususunda alternatif ürün arayışında olan tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. 385 gün vadeli ve aylık sabit kira getirisi ödemeli 250 milyon lira değerinde kira sertifikası için 7, 8 ve 9 Mayıs'ta talep toplanacak.

Kuveyt Türk, 2017'de yurt içinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artışla toplam 2,3 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etmişti. Söz konusu rakam, katılım bankacılığı sektörünün TL cinsinden yıllık en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracıydı.

Banka, yılın ilk 4 ayında ise Aralık 2017'de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 5 milyar liralık limit dahilinde toplam 1 milyar 535 milyon lira tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi.