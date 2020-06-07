Kuveyt, ticari hava trafiğini 3 aşamalı olarak yeniden başlatacak Kuveyt Sosyal Hizmetler ve Meclis İşleri Devlet Bakanı Mubarek el-Haris, ticari hava trafiğini yeniden başlatmak için 3 aşamalı bir plan hazırladıklarını açıkladı.

Kuveyt Sosyal Hizmetler ve Meclis İşleri Devlet Bakanı Mubarek el-Haris, ticari hava trafiğini yeniden başlatmak için 3 aşamalı bir plan hazırladıklarını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel İdaresi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapan Haris, ticari hava trafiğini yeniden başlatmak için 3 aşamalı bir plan hazırladıklarını, ilk aşamada yüzde 30, ikinci aşamada yüzde 60, üçüncü aşamada ise yüzde 100'lük bir çalışma düzeninin hayata geçirileceğini ifade etti.

Haris, bu aşamaların tarihlerine ilişkin bilgi vermedi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında hava sahasının ticari uçuşlara kapatılması kararı almıştı.

Kaynak: AA