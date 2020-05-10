Kuveyt'ten yurda dönen 248 kişi, Yozgat'ta KYK yurduna yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 248 kişi, gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 248 kişi, gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmalarıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 248 kişi, oradan polis eşliğinde 12 otobüsle Yozgat'a getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşların 14 günlük gözetim sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Sezgin Boran isimli vatandaş, "Yolculuk sıkıntısız geçti, Kuveyt'te kalana Rabbim sabır versin. Kendi ülkemdeyim ve çok mutluyum. Buradaki ilginin hiçbiri yok Kuveyt'te. Kalan arkadaşlar da inşallah sağ salim döner" dedi.

İnşaat Yüksek Mühendisi Melek Işık ise, "Yolculuk çok iyi geçti, çok teşekkür ederiz devletimize. Bizi ülkemize kavuşturdu. Son dakikada çünkü Kuveyt'te 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birazda şartları zor son bir hafta da o bölgede hastalık sayısı arttı. İnsan toprağı öpmek istiyor, daha yeni ayak basıyoruz çok heyecanlıyım. Ülkemde olduğum için çok mutluyum. İnşallah 15 gün sonra da aileme kavuşacağım" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA