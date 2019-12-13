Kuveyt'ten vatandaşlarına "Irak'ı acilen terk edin" çağrısı

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54

Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan kötü durum nedeniyle burada bulunan Kuveyt vatandaşlarından can güvenlikleri için ülkeyi acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, Kuveytlilere "Irak'a seyahat etmemeleri" çağrısı da yapıldı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında da devam ediyor.

Kaynak: AA