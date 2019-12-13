Kuveyt'ten vatandaşlarına "Irak'ı acilen terk edin" çağrısı
Haberler » Güncel » Kuveyt'ten vatandaşlarına "Irak'ı acilen terk edin" çağrısı - Haber

Kuveyt'ten vatandaşlarına "Irak'ı acilen terk edin" çağrısı

Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54
Kuveyt'ten vatandaşlarına

, 'ta bulunan vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan kötü durum nedeniyle burada bulunan Kuveyt vatandaşlarından can güvenlikleri için ülkeyi acilen terk etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, Kuveytlilere "Irak'a seyahat etmemeleri" çağrısı da yapıldı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında da devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler