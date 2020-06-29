Kuveyt'ten vatandaşlarına giriş izni sağlanmaması halinde AB'ye misliyle karşılık verileceği uyarısı Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid el-Hubeyzi, Kuveytlilere, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş izni sağlanmaması halinde misliyle karşılık vereceklerini bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Velid el-Hubeyzi, Kuveytlilere, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine giriş izni sağlanmaması halinde misliyle karşılık vereceklerini bildirdi.

Hubeyzi, 1 Temmuz'dan itibaren Birlik dışından AB ülkelerine giriş izni verilecek ülkeler listesinde Körfez ülkelerinin yer almamasıyla ilgili basında yer alan haberleri değerlendirdi.

Hubeyzi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'in adının, AB ülkelerine giriş izni verilecek ülkeler listesinde yer almaması durumunda, Bakanlık, misliyle karşılık vermek de dahil birkaç seçeneği göz önünde bulunduracaktır." ifadesini kullandı.

Seçenekler arasında AB içindeki 27 ülke vatandaşlarının Kuveyt'e girmesine izin verilmemesinin bulunduğunu belirten Hubeyzi, Kuveyt vatandaşlarına ülkelerine girişte şart koşmayan AB dışında pek çok ülke bulunduğunu hatırlattı.

AB'nin 1 Temmuz'da sınırlarını açacağı iddia edilen ülkelere dair taslak listeyle ilgili basında bazı haberler yer almıştı.

Kaynak: AA