Kuveyt'ten Samsun Havalimanı'na İlk Uçak İndi

Kuveyt'ten Samsun Havalimanı'na ilk uçak indi

-Kuveyt'ten gelen kafile nedeniyle Samsun Havalimanı'nda bayram havası yaşandı

SAMSUN - Karadeniz'in yükselen kenti olan Samsun'a, Kuveyt'ten ilk direkt uçuş seferleri bugün itibariyle başladı. Kuveyt'ten yola çıkan ve Samsun Havalimanı'na iniş yapan uçak, adeta bayram havasında karşılandı.

Türk Hava Yolları, Samsun ile Kuveyt arasında direk uçuşlara başladı. Bugün Kuveyt'ten yola çıkan TK1417 sefer kodlu ilk uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında karşılıklı park halinde olan itfaiyelerden su şöleni yapıldı. Körfez ülkelerinden Samsun'a gerçekleştirilen ilk sefer olma özelliğine sahip bu uçuşlar sayesinde Türk Hava Yolları bölge turizmine önemli bir hareketlilik sağlamayı hedefliyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, iki kent arasındaki uçuşların 23 Ağustos tarihine kadar her Perşembe günü karşılıklı olarak icra edileceği bildirildi.

Öte yandan bugün Kuveyt'ten Samsun'a gelen kafile, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Kuveyt yolcularına uçaktan inişleri sırasında görevliler gül ve lokum ile karşıladı. Apronda ise halk oyunları ekibi tarafından davul zurna eşliğinde gösteri yapıldı. İlk kez Samsun'a gelmenin heyecanını yaşayan Kuveyt halkı, uçuş sırasında çok keyif aldıklarını ve Samsun'a gelmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.