Kuveyt'ten Samsun'a Direkt Uçuşlar Başladı

TÜRK Hava Yolları (THY), tarafından Samsun ile Kuveyt arasında direkt uçuşlar başlatıldı. Kuveyt'ten, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen ilk uçak, su takı ile karşılandı. Yolculara ise lokum ve gül ikram edildi.

Türk Hava Yolları, tarafından Kuveyt ile Samsun arasında direkt uçuşların başlamasıyla birlikte ilk uçak kente geldi. Kuveyt'ten kalkan ve Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen TK1417 sefer sayılı ilk uçak, su-takı ve halkoyunları ile karşılandı. Seferlerin karşılıklı olarak 23 Ağustos'a kadar her Perşembe yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt'ten Samsun'a gelen 107 kişilik kafile, havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı. Yolculara, uçaktan inişleri sırasında havalimanı görevlileri tarafından gül ve lokum ikram edildi. Apronda ise Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları ekibi tarafından da davul-zurna eşliğinde gösteri yapıldı. Samsun'a ilk kez geldiklerini belirten Kuveytli turistler, Samsun başta olmak üzere Orta Karadeniz'deki şehirleri gezeceklerini söyledi. - Samsun