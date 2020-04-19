Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel... - Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi" Kayseri'de karantinada buluna işçilere yurt görevlilerinden moral etkinliği Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan bir işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

- Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi"

Kayseri'de karantinada buluna işçilere yurt görevlilerinden moral etkinliği

KAYSERİ - Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan bir işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla getirilen 280 kişinin Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ndeki karantinaları devam ediyor. Yurt çalışanları zaman zaman karantinada bulunan vatandaşlara moral etkinliği düzenleyerek, unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yurtta kalan işçilerde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yurtta kalan bir vatandaş, "Cumhur-u Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, seni çok seviyorum. Bizi uçakla getirdin buraya, 5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi. Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Kayseri Valiliği'ne, yurt müdürlüğümüze sonsuz teşekkürler. Kayseri'ye sonsuz teşekkürler" dedi.

Ailesi ile beraber Kuveyt'ten getirilen bir kişi de, "Bizleri sağ salim özel uçakla Kuveyt'ten ülkemize getiren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bizlere burada ailesi gibi davranan tüm yurt görevlilerine, tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA