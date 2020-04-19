Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel... - Haber
Kayseri, Kuveyt, İşçi

Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...

- Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi" Kayseri'de karantinada buluna işçilere yurt görevlilerinden moral etkinliği Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan bir işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

19.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:54
Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: '5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...

- Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi"

Kayseri'de karantinada buluna işçilere yurt görevlilerinden moral etkinliği

KAYSERİ - Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan bir işçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla getirilen 280 kişinin Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ndeki karantinaları devam ediyor. Yurt çalışanları zaman zaman karantinada bulunan vatandaşlara moral etkinliği düzenleyerek, unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yurtta kalan işçilerde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yurtta kalan bir vatandaş, "Cumhur-u Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, seni çok seviyorum. Bizi uçakla getirdin buraya, 5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi. Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Kayseri Valiliği'ne, yurt müdürlüğümüze sonsuz teşekkürler. Kayseri'ye sonsuz teşekkürler" dedi.

Ailesi ile beraber Kuveyt'ten getirilen bir kişi de, "Bizleri sağ salim özel uçakla Kuveyt'ten ülkemize getiren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bizlere burada ailesi gibi davranan tüm yurt görevlilerine, tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: '5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek Haber
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek
Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük Haber
Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Falcao Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:38:33. #1.15#
title