Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...
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Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi: "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel...

Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan işçiler için yurt görevlileri moral etkinliği düzenledi.

19.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:37
Kuveyt'ten özel uçakla Kayseri'ye getirilen işçi:

Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan işçiler için yurt görevlileri moral etkinliği düzenledi. Karantina altındaki bir işçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Kuveyt ve Irak'tan özel uçakla getirilen 280 kişinin Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ndeki karantinaları devam ediyor. Yurt çalışanları, zaman zaman karantinada bulunan vatandaşlar için moral etkinliği düzenliyor.

Yurtta kalan işçiler, kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Yurtta kalan bir vatandaş, "Cumhur-u Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, seni çok seviyorum. Bizi uçakla getirdin buraya, 5 yıldızlı otel beklerken, 10 yıldızlı otel geldi. Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğüne, Kayseri Valiliğine, yurt müdürlüğümüze sonsuz teşekkürler. Kayseri'ye sonsuz teşekkürler" dedi.

Ailesi ile beraber Kuveyt'ten getirilen bir kişi de, "Bizleri sağ salim özel uçakla Kuveyt'ten ülkemize getiren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Bizlere burada ailesi gibi davranan tüm yurt görevlilerine, tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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