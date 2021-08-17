Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e araç ve ekipman desteği
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Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e araç ve ekipman desteği

Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e araç ve ekipman desteği
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere araç ve ekipman gönderdi.

Kuveyt, orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere araç ve ekipman gönderdi.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yardımları taşıyan Kuveyt Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın Uluslararası Hevari Bumedyen Havalimanına ulaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Buallam Bugilaf tarafından teslim alınan bu yardımların, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve Kuveyt hükümeti ile halkının Cezayir'le olan dayanışmasının bir ifadesi olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir'e yangın söndürmede kullanılan araç ve ekipmanlar gönderdiği aktarılırken, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda söz konusu yardımlar arasında tam teçhizatlı 6 itfaiye aracının bulunduğu görülüyor.

Cezayir, Rusya'dan 4 yangın söndürme uçağı alacak

Öte yandan Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya'dan 4 yangın söndürme uçağı almak için anlaşma yapıldığını duyurdu.

Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, alınacak uçakların Rus yapımı 4 yeni Beriev Be-200 tipi çok amaçlı su fırlatıcı amfibi uçağı olduğu kaydedildi.

Cezayir'de 18 kentte çıkan orman yangınında asker ve sivil olmak üzere en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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