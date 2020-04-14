Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi yurda yerleştirildi Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakta Kayseri'ye getirildi.

Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerden sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğüne getirildi.

Burada, "Ölürüm Türkiye" şarkısı eşliğinde Türk bayrakları ile karşılanan vatandaşlar, kontrollerin ardından yurda yerleştirilmeye başlandı.

İşçiler ve aileleri, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.

Kaynak: AA