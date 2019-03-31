Kuveyt'ten İsrailli Heyetin Katılacağı Konferansa Boykot

Kuveyt, nisan ayında Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan "Girişimcilik Konferansı"na İsrailli bir heyet katıldığı için boykot etme kararı aldı.

Kuveytli milletvekili Abdullah el-Kenderi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanı Halid er-Rıdvan'ın Bahreyn'de düzenlenecek Girişimcilik Konferansı'na katılmama kararı aldığını belirterek, bu kararından ötürü Bakanı tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Kuveytli milletvekilleri, ülkenin, İsrail'le normalleşme karşıtı duruşuna bağlı kalınması için söz konusu konferansın boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.

Bahreyn İş Fonu'nun düzenlediği konferansa dünyanın farklı ülkelerinden ekonomist, uzman ve girişimcilerin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA