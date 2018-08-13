Kuveyt'ten Irak'a Su Arıtma Ünitesi Yardımı

Kuveyt, güney bölgelerinde içme suyu sıkıntısı çeken Irak'a 4 adet deniz suyu arıtma ünitesi sağladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Irak'ın güneyindeki su sıkıntısının giderilmesi için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Cabir el-Sabah'ın talimatı üzerine sağlanan 4 arıtma ünitesi iki ülke arasındaki sınır kapısında Iraklı yetkililere teslim edildi.

Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı Vekili Muhammed Buşehri, 4 ünitenin günde toplam bir milyon litre su arıtabildiğini söyledi.

Su arıtma sistemlerini teslim alan Iraklı yetkililer ise ünitelerin daha çok ülkenin kırsal kesimlerinde su sıkıntısını gidermek için kullanılacağını ifade etti.

Kuveyt Emiri Sabah, geçen ay patlak veren gösteriler sırasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi telefonla arayarak ülkenin içinde bulunduğu krizi aşması için desteğe hazır olduklarını belirtmişti.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde 8 Temmuz'da elektrik kesintisi ve işsizliğe tepki amacıyla başlayan gösteriler kısa sürede başkent Bağdat'a da sıçramıştı. Gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.