Kuveyt'ten Irak'a Destek

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak yönetimine, ülkede gösterilerle birlikte başlayan krizi aşma konusunda gereken desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Emir Sabah'ı telefonla aradı.

Sabah görüşmede, Irak'ta barış ve güven ortamının hakim olması temennisinde bulundu ve ülkenin içinde bulunduğu krizi aşma konusunda gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İbadi ise bazı illerdeki durumla ilgili Sabah'ı bilgilendirdi. İkili görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.