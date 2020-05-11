Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitap ve mektup verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitap ve mektup verildi. Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları vatandaşlara teslim etti. Vatandaşlar ise teşekkürlerini sundu. Kaynak: AA