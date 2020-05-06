- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı
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- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı

- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı
06.05.2020 20:37 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:38

- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı Kuveyt'ten getirilen 70 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi.

- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı

KIRIKKALE - Kuveyt'ten getirilen 70 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Kırıkkale'deki yurtlara yerleştirildi.

Ankara'dan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan 70 Türk vatandaşı, ekiplerce sağlanan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale'deki öğrenci yurtlarına getirildi. Burada vatandaşların tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi. Vatandaşlar, 14 günlük gözetim süresinin ardından Covid-19 belirtisi görülmemesi durumunda memleketlerine gönderilecek.

- Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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