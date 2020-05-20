Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantina altına alınan bir Türk vatandaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
20.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:54

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantina altına alınan bir Türk vatandaşı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Yurtta karantinada kalanlardan Fahreddin Tepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olunca destek olmaya karar verdi.

Tepe, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi aracılığıyla 680 lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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