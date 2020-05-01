Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı
01.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:59
Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındıKUVEYT'ten Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 349 kişiden 99'u, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı
KUVEYT'ten Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 349 kişiden 99'u, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kaynak: DHA