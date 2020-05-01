Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı
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Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı

Kuveyt'ten getirilen 99 kişi, Çanakkale'de karantinaya alındı
01.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:30

KUVEYT'ten Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 349 kişiden 99'u, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

KUVEYT'ten Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile getirilen 349 kişiden 99'u, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları Çanakkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'te işçi olarak çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 349 Türk vatandaşı, bugün Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a getirildi. 250 kişi Kocaeli'ne gönderilirken, 99 kişi de 4 otobüs ile Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Çanakkale Kız Yurdu önünde otobüs bağajından indirilen valizler ilaçlama makinesi ile dezenfekte edildi. Otobüslerden indirilerek yurda alınan vatandaşlara girişte herhangi bir şikayetleri olup olmadığı soruldu ve vücut ateşleri ölçüldü. Vatandaşların otobüslerden tahliyesi ve yurda girişleri sırasında görevli personelin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.Yurtta 14 gün süreyle karantina altında kalacakları tek kişilik odalara yerleştirilen 99 kişinin tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.


Kaynak: DHA

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