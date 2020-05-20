Kuveyt'ten getirilen 70 kişinin karantina süreci sona erdi
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Kuveyt'ten getirilen 70 kişinin karantina süreci sona erdi

Kuveyt'ten getirilen 70 kişinin karantina süreci sona erdi Karantinadan tahliye edilenlere fidan verildi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya alınan 70 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından tahliye edildi.

20.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:49

Kuveyt'ten getirilen 70 kişinin karantina süreci sona erdi

Karantinadan tahliye edilenlere fidan verildi

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Kırıkkale'de karantinaya alınan 70 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından tahliye edildi. Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara görevlilerce çam fidanı hediye edildi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale'deki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Burada 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, AFAD'ın koordinesinde servis araçlarıyla memleketlerine gönderildi. Orman İşletme Müdürlüğünce de karantinadan ayrılan kişilere çam fidanı hediye edildi.

İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına da dikkat edilerek taşıma işlemi gerçekleştirildi. Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların önceden dezenfekte edildiği bildirildi.

"Türk vatandaşı olmaktan bir kez daha gurur duyuyoruz"

Karantina sürecini tamamlayan Kübra Kaşıkçı, "İlk başta çok korkmuştum ben karantina bölgesine gelene kadar. Burayı güzelleştiren insanlarla karşılaşınca bir aile olduğumuzu tekrardan hissettik. Türk vatandaşı olduğumuz için bir kez daha gurur duyuyoruz. Fatma hocam olsun yurt müdürümüz olsun bize her konuda hassasiyet gösterdiler. Bu karantina sürecinde işte eve gitseydik belki biraz daha farklı olurdu. Biz kendi sağlığımızdan geçtik, ailelerimiz için de burada kaldık. Biraz sıkıldım, biraz zorladı ama yine de diyorum iyi ki burada kalmışız. Kendimizi de garantiye aldık ailemizi de garantiye aldık. Burada kaldığımız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bebeğimizin cinsiyetini de burada öğrendik. 7 aylık olmuştu bebeğimiz. Doktorlarımız sayesinde bebeğimizin cinsiyetinin kız olduğunu burada öğrendik. Sonrasında Anneler Gününü kutladılar bu da bizim için bir anıydı. Bir fidan diktik burada bebeğimizle birlikte gelip onu sulayacağız" ifadelerini kullandı.

Kuveyt'ten getirilen 70 kişinin karantina süreci sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

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