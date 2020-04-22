Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi
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Heybeliada, Aksaray, Kuveyt, Güncel, Haber

Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 348 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.

22.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:38
Kuveyt'ten getirilen 348 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen 348 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 348 Türk vatandaşını taşıyan THY'nin "Heybeliada" uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 12 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kuveyt'ten gelen vatandaşlardan Gazi Ağaçlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaş olarak devletlerine güvendiklerini söyledi.

Çok rahat bir şekilde geldiklerini anlatan Ağaçlı, "Allah herkesten razı olsun. Bize gönderdikleri uçakla bu araçlar ve yurt için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Daha da diyecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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