Kuveyt'ten getirilen 269 Türk işçi memleketlerine gönderildi

Kuveyt'ten getirilen 269 Türk işçi memleketlerine gönderildi Kuveyt'ten 17 Nisan tarihinde Burdur'a getirilen 269 Türk işçinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Kuveyt'ten getirilen 269 Türk işçi memleketlerine gönderildi

BURDUR - Kuveyt'ten 17 Nisan tarihinde Burdur'a getirilen 269 Türk işçinin 14 günlük karantina süresi doldu. İşçiler 21 araçla 42 ildeki memleketlerine gönderildi.

Kuveyt'ten 17 Nisan tarihinde önce Antalya Havalimanına, ardından otobüslerle Burdur'a getirilen 269 Türk işçisi ve aileler,14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresini tamamlayan 269 kişi 21 araçla 42 İl'e gönderildi.

Kuveyt'ten yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Antalya'ya gelen 269 Türk işçisi, kontrollerinin ardından polis eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli KYK erkek yurtlarına 17 Nisan tarihinde yerleştirilmişti. 14 günlük karantina seresini dolduran vatandaşlar yine otobüslerle memleketlerine gönderildi. 14 gün boyunca çok iyi bakıldığını ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun" diye sevinçlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA