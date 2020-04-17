Kuveyt'ten gelen Türk vatandaşlarından 211'inin karantina süresi tamamlandı Kuveyt'ten gelip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'daki KYK yurtlarında karantinaya alınan Türk vatandaşlarından 211'i tahliye edildi.

Kuveyt'ten gelip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'daki KYK yurtlarında karantinaya alınan Türk vatandaşlarından 211'i tahliye edildi.

Merkezdeki Esma Serhat Hatun Yurdu'nda 3 Nisan'da karantinaya alınan 211 vatandaşın karantina süreci sona erdi. Vatandaşların bugün öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin 41 iline otobüslerle yolculukları başladı.

Karantina süresi tamamlanan Pelin Merve Arslan, gebe olmasına karşın karantina süresini sorunsuz geçirdiğini söyledi.

Evine gidebilecek olmanın mutluluğunu dile getiren Arslan, "Herkes bizimle tek tek ilgilendi, herkese çok teşekkür ediyorum. 14 günümüz sıkıcı olsa da çok güzel ilgilendiler. Hamile olduğum için hastaneye gitmem gerekti, testlerim vardı, ambulansla gittim geldim, herkes çok yardımcı oldu." dedi.

Bilal Düzendi de karantina süresince yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Diğer vatandaşlar da inşallah bu hizmetlerin farkına varırlar. Sonuçta burası otel değil, karantina bilincinde hareket etmek lazım. Yemeklerimiz her gün ayağımıza geldi, odalar da çok iyi temizdi, her şey için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Düzendi'nin eşi Hanife Düzendi de oğlu Talha Batu Düzendi ile karantina sürecini geçirdiklerini dile getirerek, "İnsan dışarıyı özlüyor. Çocuğum bile doğaya bakıyor, 'anne dağlara gidelim, maskemizi takalım çimenlerde koşalım.' diyor. Şu an havayı teneffüs etmek bile çok güzel, inşallah bu süreç biter de özgür kalırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA