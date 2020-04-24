Kuveyt'ten gelen 309 vatandaş Sakarya'da yurtlara yerleştirildi
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Kuveyt'ten gelen 309 vatandaş Sakarya'da yurtlara yerleştirildi

Kuveyt'ten uçakla bayramı aileleriyle geçirmeleri için ülkeye getirilen 309 vatandaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sakarya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

24.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:56
Kuveyt'ten gelen 309 vatandaş Sakarya'da yurtlara yerleştirildi

Kuveyt'ten uçakla bayramı aileleriyle geçirmeleri için ülkeye getirilen 309 vatandaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sakarya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ülkeye getirilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı Türk vatandaşların bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için başlatılan tahliye operasyonları kapsamında vatandaşlar Kuveyt'ten ülkeye geldi. Uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafile, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslere bindirildi. Polis ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiği otobüsler akşam saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ve Serdivan ilçesindeki yurtlara ulaştı. Ateş ölçümleri ve muayeneleri yapılan 309 kişi ilçelerdeki KYK'ya bağlı Hendek ilçesindeki Abdurrahman Gürses ve Serdivan ilçesindeki Rahime Sultan yurtlarına yerleştirildi. Ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşayan kafile, yurtlarda 14 gün gözetim altında kaldıktan sonra yeniden sağlık kontrolünden geçirilerek yaşadıkları kentlere gönderilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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