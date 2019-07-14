Kuveyt'ten Al Arabiya televizyonu sunucusuna tepki

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunda bir sunucunun Kuveyt'le ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Al Arabiya televizyonu sunucularından Sara Dunduravi'nin "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na daha fazla ziyaretçi çekmek için içki fiyatlarını düşürdüğü" yönündeki haberinin sonunda, "Bakalım, Kuveyt'teki dostları Katar'ın bu cömertliğine ne cevap verecek." yönündeki sözlerine Kuveyt resmi makamlarından karşılık geldi.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt'in kendisiyle alakası olmayan meselelere adının karıştırılması ve söz konusu sunucunun Kuveyt ve halkına yönelik hakareti kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'in her zaman Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve birliğin sağlanması için çalıştığı vurgulanan açıklamada, Kuveyt'in ayrıca ifade özgürlüğüne ve Körfez'deki ayrılığı giderme amacı taşıyan profesyonel gazeteciliğe saygı duyduğu aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carallah da katıldığı Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü kutlamalarında yaptığı açıklamada, Dunduravi'nin büyük bir hata yaptığını söyledi.

Söz konusu hatanın Al Arabiya televizyonunun profesyonellik ve dürüstlük ilkesiyle bağdaşmadığını kaydeden Carallah, televizyon yetkililerinin bu hatadan dolayı özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Körfez ülkeleri arasında birlik sağlanması için çalışan Kuveyt'in çabalarının karşılığının bu olmaması gerektiğini dile getiren Carallah, Al Arabiya televizyonunun Kuveyt'teki ofisiyle ve televizyon yetkilileriyle iletişime geçildiğini ve yapılan yanlışın düzeltilmesinin istendiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA