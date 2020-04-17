Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi - Haberler
Antalya, Kuveyt, Güncel

Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan işçiler ve aileleri toplam 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

17.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:14
Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'te çalışan işçiler ve aileleri toplam 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı. İşçilerin geleceği dış hatlar terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı. Bu sırada havalimanına dışarıdan kimse alınmadı.

İnen uçakta bulunan işçiler ve aileleri toplam 349 kişi, havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Daha sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirilen Türk vatandaşlarının koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Vatandaşlar daha sonra 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.

275 Türk Burdur'da yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 275 Türk'ü taşıyan otobüsler sağlık ve polis ekipleri eşliğinde kente alındı.

Burada tekrar sağlık kontrolünden geçirilen Türk işçiler ve aileleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek yurtlarına yerleştirildi. İşçilerin ve ailelerinin sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları gözlendi.

Burada izole edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçları Burdur Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

"Ülkemle gurur duyuyorum"

Burdur'a getirilen işçilerden 27 yaşındaki Bayram Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile gurur duyduğunu belirterek "Türkiye uçak gönderip bizi aldırdı. Ülkemle gurur duyuyorum. Bütün imkanları bizim için seferber ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." dedi.

Daha önce de yurt dışından getirilen 151 Türk vatandaşı Burdur'daki yurtlarda karantina sürecini tamamlamıştı.

Isparta

Kuveyt'ten getirilen işçiler Isparta'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurda sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak alınan vatandaşların buradaki karantina süreci de başlamış oldu. Yurt önünde görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin koruyucu kıyafet giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Burdur ve Isparta'daki yurtlara yerleştirilen Türk işçiler ve ailelerinden oluşan kafile, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine uğurlanacak.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Harun Tan Ebru Şallı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Ergin Ataman Lionel Messi Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:10:08. #1.15#
title