Kuveyt'ten 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya'ya getirildi -Kuveyt'ten getirilen vatandaşların otobüsteki görüntüleri -Otobüslere eşlik eden emniyet ekiplerinin görüntüleri -Antalya Hava Limanı görüntüleri Yurt dışındaki 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten 349...

-Kuveyt'ten getirilen vatandaşların otobüsteki görüntüleri

-Otobüslere eşlik eden emniyet ekiplerinin görüntüleri

-Antalya Hava Limanı görüntüleri

Yurt dışındaki 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten 349 kişi Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbirler alındı.

Kuveyt'ten 349 vatandaş uçakla havalimanına getirildi. Burada gerekli dezenfekte çalışmalarının ardından vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları gözlenen Türk vatandaşları, sosyal mesafe düzenine göre otobüslere bindi. Vatandaşlar, çok sayıda otobüsle 14 gün karantinada misafir edilmek üzere Burdur ve Isparta'ya hareket etti.

Kaynak: AA