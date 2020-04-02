Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan işçiler, sağlık taramalarından geçirilerek, Giresun'a gönderildi Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle, Kuveyt'te çalışan 301 Türk işçi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi

Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan işçiler, sağlık taramalarından geçirilerek, Giresun'a gönderildi

ORDU - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle, Kuveyt'te çalışan 301 Türk işçi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Türk işçiler, Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kuveyt'te çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan ve Kuveyt'te çalışan Türk işçiler, Türk Hava Yolları'na ait uçak ile Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Kuveyt'te çalışan ve Türkiye'ye getirilen Türk işçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı. Türk işçiler, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilerek, Giresun ilinde kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, yurt dışından 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının ülkeye dönüşünü sağladıklarını, kalan yaklaşık 10 bin vatandaşı ise getirmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: İHA