Kuveyt'ten 3.Havalimanı Bölgesine Yatırım

Son günlerde dolar kurunda yaşanan artış ile Katar'dan gelen desteğin ardından bir destek de Kuveyt'ten geldi. Türkiye yaptığı ve yapmakta olduğu stratejik yatırımlar ile her zaman Ortadoğu ve Batı Avrupa çemberinde en çok dikkat çeken ülke konumunda oldu.AL-DAAR yatırım grubu, paydaşları ile beraber Türkiye'de Yeni Şehir olarak adlandırılan Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı'nın yapıldığı Arnavutköy ilçesine 2013 yılından beri değeri yarım milyar doları bulan arazi yatırımı gerçekleştiriyor.

SANAYİ YATIRIM FONU KURULUYOR

Türkiye'de sanayi sürekli gelişmekte ve büyümekte, son gelen yüzde 3.2'lik büyüme verisi de bu çarkların nasıl genişlediğini ve büyümenin bu ciddiyette gerçekleşmekte olduğunu doğruluyor. Özellikle sanayi sektöründe yol alabilmek ve üreticiyi destekleyebilmek adına, sanayicinin üzerindeki bu faiz ile kur farkı yükü artık sürdürülemez bir hale geldiğini gözlemiyoruz, kurulmakta olan bu sanayi yatırım fonu bu noktada net bir çözüm olacaktır, yatırım paketin ilk bacağını organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri oluşturuyor. Bu yatırımlar süreç içerisinde teknoloji transfer ofisleri yardımıyla,Türkiye sanayisinin endüstri 4.0 düzeyine ulaşmasına fayda sağlayacağı gibi, Türk sanayicilerinin sahip olduğu bukıymetli "Know-How"ın Ortadoğu'ya yeni bir ihracat kalemine dönüşmesine de imkan tanıyacak.

5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM KAPIDA

AL-DAAR bu yatırımların yanı sıra Katar'ın önde gelen yatırım bankalarıyla sürdürdüğü iş birliği neticesinde Türkiye'de sanayi yatırım fonu üzerine odaklanmış bulunuyor. 2019'un ilk çeyreğinde bunun basın duyurusunu, otorite liderleriyle birlikte el ele duyuracaklar. Bu yatırımın büyüklüğü ise ilk pakette 2 milyar doları ve açıklanacak ikinci pakette ise yaklaşık 5 milyar doları bulacak.

YENİ DOLAR DESTEĞİ HAMLESİ DE KUVEYT'TEN GELDİ

AL-DAAR'ın Yatırım komitesi üyesi ve Türkiye Direktörü Halit Sönmez: "Türkiye'de yaşanan bu son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Özellikle kur artışlarının AL-DAAR'ın yatırım komitesinin Türkiye'ye olan yatırım iştahında herhangi bir değişikliğe sebep olmadığını aksine bu güçlü duruşun bizlere de yatırım kararı verme hususunda pozitif yansıdığını belirtmek isterim. Kurulmakta olan 3. Havalimanı ve kanal projesinin hayata geçmesiyle beraber bu bölgede edinmiş olduğumuz arsa stoğu 2019,2020 ve 2021 yıllarında işbirliği girişimimiz neticesinde, gerek Toki gerekse Emlak Konut ile uygun ve erişilebilir fiyatlarla inşaat geliştirme konusunda Türk inşaat firmalarına da imkan tanıyacaktır." dedi.