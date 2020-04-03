Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı Dün ise 301 Türk işçi Türkiye'ye giriş yapmıştı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi.

Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi

Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Dün ise 301 Türk işçi Türkiye'ye giriş yapmıştı

ORDU - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Kuveyt'te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon'a gönderildi.

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanın ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor. Kuveyt'te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek, sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon'da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapan işçiler Giresun'da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti.

Kaynak: İHA