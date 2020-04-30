Kuveyt'teki Türk vatandaşları yurda getirildi
30.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:24
Kuveyt'te bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için gönderilen THY uçağı İstanbul'a geldi.
Kuveyt'te bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için gönderilen THY uçağı İstanbul'a geldi.
Kuveyt'te kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçaktan inen 349 yolcu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, otobüslerle karantinaya alınacakları İstanbul ve Çanakkale'deki yurtlara gönderildi.
Tahliye edilenleri götürecek otobüs personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.
Kaynak: AA