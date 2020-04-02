Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
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Giresun, Kuveyt, Güncel

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kuveyt'teki Türk işçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı.

02.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:29
Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kuveyt'teki Türk işçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 301 işçi, havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

İşçileri taşıyan otobüs, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

İşçilerin, KYK Esma Hatun Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor

Kaynak: AA

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Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
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