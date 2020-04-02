Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kuveyt'teki Türk işçilerin Türkiye'ye getirilmeye başlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kuveyt'teki Türk işçilerin Türkiye'ye getirilmeye başlandığını bildirdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'ten ülkemize gelecek işçilerimizi taşıyan ilk uçak az önce Türk Hava Yollarımız ile ülkemize havalandı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yurt dışından 50 ülkeden 20 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını ve kalan 10 bin vatandaşı da getirmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA