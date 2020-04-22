Kuveyt'teki "Güvenle Ayrıl" kampanyası kaçak işçiler ve yönetim için fırsat olarak görülüyor Kuveyt, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında başlatılan "Güvenle Ayrıl" kampanyasıyla kaçak durumdaki yabancı işçilere "ceza almadan" ülkelerine gitme imkanı sağlıyor.

Kuveyt, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında başlatılan "Güvenle Ayrıl" kampanyasıyla kaçak durumdaki yabancı işçilere "ceza almadan" ülkelerine gitme imkanı sağlıyor. Bu durumun da hem işçiler hem yönetim açısından bir fırsat olduğu ifade ediliyor.

Kuveyt'e kaçak yollardan giren veya ikamet süresi dolan yabancı işçiler, "Güvenle Ayrıl" kampanyasıyla birlikte kabul merkezlerine rağbet ederken, para cezası almadan ve bedava biletleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayının sonunda başlatılan ve bir ay süreceği açıklanan kampanyayla birlikte, başvuru merkezlerine müracaat eden kaçak işçilerin kanunlara aykırılık durumu da ortadan kalkıyor.

"Kaçak işçiler için altın değerinde bir fırsat"

Güvenle Ayrıl kampanyasıyla, Kuveyt'te sayıları 150 bin ila 160 bin arasında olduğu tahmin edilen kaçak işçiler ülkelerine gönderilmeye çalışılıyor.

İçişleri Bakanlığı, kampanyadan şu ana kadar 11 bin kaçak işçinin yararlandığını, bu kişilerden 5 bin 202'sinin Mısırlı, 3 bin 200'ünün Bangladeşli, 2 bin 430'unun Filipinli olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Tevhid el-Kenderi, düzenlediği basın toplantısında bir ay sürecek Güvenle Ayrıl kampanyasının kaçak işçiler için "altın değerinde bir fırsat" olduğunu belirtti.

Kenderi, kaçak işçileri başvuru merkezlerine gelerek "cezadan muaf olma fırsatından yararlanmaya" ve "huzur ve güvenle ülkeden ayrılmaya" çağırdı.

Kampanyaya dair Kenderi, "Bu kampanya süresince kaçak işçiler, herhangi bir ceza ve seyahat ücreti ödemeden ülkelerine güven içinde dönebilecekler." dedi.

Kenderi, kampanyadan yararlanmayanlar için de sert tedbirler alacaklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ancak kaçak işçilere tanıdığımız bu süre dolduktan sonra müsamaha veya çekince göstermeksizin tüm bu kişileri evlerine baskın yaparak tutuklayacağız ve bir daha Kuveyt'e gelmemek üzere ülkelerine göndereceğiz."

Oturma izni ticareti

Kuveyt'te kaçak işçilerin durumu tartışmalara neden olurken, sosyal medyada da bu kişileri ülkeye getirenlere "oturma izni tüccarları" şeklinde tepkiler yükseldi.

İnsan kaçakçılığı ve yurt dışından kaçak işçi getirmek suçlamasıyla 16 Nisan'da gözaltına alınan 28 Kuveyt vatandaşı, "oturma izni alma vaadiyle ülkeye kaçak işçi" getirme suçlamasıyla yargılanıyor.

Son dönemde, Mısır'dan Kuveyt'e iş bulma vaadiyle insanları kaçak olarak getirdiği iddia edilen yasa dışı şirketlerin, bu kişilerden binlerce dolar aldığının ortaya çıkması ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA