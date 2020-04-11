Kuveyt'teki Adıyamanlı işçilerin imdadına Milletvekili Toprak yetişti Kuveyt'e çalışmak için giden ve Korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan Adıyamanlı İşçiler AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın girişimleriyle Türkiye'ye getirilerek Aksaray'daki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Kuveyt'e çalışmak için giden ve Korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan Adıyamanlı İşçiler AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın girişimleriyle Türkiye'ye getirilerek Aksaray'daki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Adıyamanlı inşaat işçileri, özel bir uçak ile Ankara'ya ardından da otobüsle Aksaray'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda karantina altın alındı.

Adıyamanlı İşçilerden Hacı Orhan Karayılan, "7 Şubat'ta Kuveyt'e gitmiştik. Bir ay boyunca işe başlatmalarını bekledik. Daha sonra burada, korona virüsten korunma önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi. Evden dışarı çıkamadık. Ne bakkal, ne fırınlar açıktı. Günde 1 öğün yemek anca yiyebiliyorduk. Yemek bulamadığımız içinde çok pahalıydı. Sebzenin yanından bile geçilmiyordu. Patates ve Soğan bile Türk Lirası ile 7 lira civarı. Şartları çok ağırdı. Dışarıda yakalanırsan 10 Bin Dinar, yani 210 Bin TL cezası var. AK Parti olmasaydı gerçekten açımızdan ölürdük.

Allah Milletvekillerimizden razı olsun. Muhammed Fatih Toprak vekilimiz beni ve arkadaşlarımın Türkiye'ye dönüşünü sağladı. Şuanda Aksaray'da 14 günlük zorunlu karantinadayız. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Reisimiz bizi de yurt dışında bırakmadı Allah razı olsun."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde yurt dışında mahsur kalan Adıyamanlı hemşerilerinin Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını ve Dünya'nın neresinde olursa olsun hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Milletvekili Toprak, "Halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımıza da özellikle evden çıkmamaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Çünkü bu süreçte orada yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalması ve riskten uzak yaşaması önemlidir. Ama her zaman vatandaşımızın yanındayız. Eğer bir mağduriyet söz konusu ise talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kuruluş ve kurumlarda birlikte onların ülkemize tahliyesini sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dünya'nın neresinde olursa olsun vatandaşının yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşluğu'na ve Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a teşekkür ediyorum."

Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilen işçiler 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Adıyaman'a gönderilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA