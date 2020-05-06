Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
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Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Kuveyt'teki 340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
06.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:34

Kuveyt'te bulunan 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Kuveyt'te bulunan 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı ve Kırıkkale'ye gönderildi.

Vatandaşların 270'i Çankırı'da, 70 ise Kırıkkale'de karantinada kalacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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