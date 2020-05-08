Kuveyt'teki 280 Türk işçi Sivas'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten 280 Türk işçi Sivas'a getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten 280 Türk işçi Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen işçileri taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen vatandaşlar, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının ardından apronda bekletilen otobüslerle Tokat'a götürülecek.

Yurt dışından getirilenler, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilecek.

Kaynak: AA